توك شو

حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد

الفشل الكلوي
الفشل الكلوي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد مقارنة بالآخرين.

مرضى ضغط الدم

أكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفشل الكلوي الحاد يكثر لدى المصابين بانخفاض ضغط الدم، مشيرًا إلى أن الكلى تعتمد على ضغط الدم لأداء وظائفها الحيوية، وتتعطل عن العمل؛ عندما ينخفض ضغط الدم بشكل حاد.

 رفع ضغط الدم عند انخفاضه

وأوضح الدكتور حسام موافي أن الشريان المغذي للكلى لدى الشخص السليم يفرز مادة تساعد على رفع ضغط الدم عند انخفاضه قليلًا، حتى يعود إلى معدله الطبيعي، موضحًا أن خلل هذا الشريان قد يؤدي إلى إفراز المادة بشكل مستمر، ما يتسبب في ارتفاع الضغط الكلوي.

دخول الهواء إلى المعدة

وشدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة وأمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني، تحذيراته من العادات التي تؤدي إلى انتفاخ المعدة، مؤكدًا أن المدخنين هم الأكثر؛ تضررًا بسبب دخول الهواء إلى المعدة نتيجة التدخين.

حسام موافي الدكتور حسام موافي الحالات الحرجة قصر العيني الفشل الكلوي

