قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقييم طبي فورا.. حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إن ورم القدمين قضية سهلة في الطب من حيث التشخيص، مضيفا أن الألم الليمفاوي للقدمين هو الذي ليس له حل، معلقا: الطب ما وصلش فيه لحاجة، وربنا قال «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا».

تقييم طبي شامل

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديم برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تورم القدمين لا يعني بالضرورة وجود جلطة، لكنه يحتاج إلى تقييم طبي شامل لتحديد السبب الحقيقي.

 سوء التغذية أو أمراض الكبد

ولفت “موافي” إلى أن الأسباب الرئيسية لتورم الساقين تشمل أمراض القلب مثل ضعف عضلة القلب أو مشاكل الغشاء المحيط بها، ونقص الألبومين والبروتينات نتيجة سوء التغذية أو أمراض الكبد، ومشاكل الكلى التي قد تؤدي إلى فقدان البروتين عبر البول، بالإضافة إلى قصور الأوردة بسبب ضعف صماماتها، مما يسبب التورم خاصة عند الوقوف لفترات طويلة أو في نهاية اليوم.

حسام موافي الدكتور حسام موافي جامعة القاهرة ورم القدمين قصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

محافظ أسيوط يجتمع مع رؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية

محافظ أسيوط: إنشاء منفذ بيع للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل.. وتطوير خان الخليلي بالفتح

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد