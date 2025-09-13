قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمباراة حرس الحدود والجونة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
آية التيجي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أولياء الأمور وطلاب المدارس من مخاطر الإصابة بـ جرثومة المعدة نتيجة تناول الأطعمة خارج المنزل.

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أن تجنب الأطعمة المكشوفة أو مجهولة المصدر يحمي الطلاب من:

ـ جرثومة المعدة.

ـ السِمنة.

ـ أمراض أخرى مرتبطة بسوء النظافة وانتقال العدوى.

وأكد قائلاً: «بلاش الأكل بره، نلغيه نهائيًا من حياتنا.. ستحمي نفسك من السمنة وجرثومة المعدة ومشاكل أخرى».

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

طرق انتقال العدوى

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن جرثومة المعدة يمكن أن تنتقل بسهولة كبيرة عبر:

ـ اللعاب.

ـ البراز.

ـ الأيدي غير النظيفة لمن يتعامل مع الطعام.

وأضاف: «هل تضمن نظافة إيد اللي بيعمل الأكل في الشارع؟ وهل تضمن أنه غسلها جيدًا بالماء والصابون أو أنه لم يعطس وهو مصاب بجرثومة؟.. في هذه الحالة العدوى ستنتقل لكل من يتناول الطعام».

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

نصائح للطلاب والأهالي

وشدد موافي على ضرورة حرص الطلاب على تناول الطعام داخل المنزل أو من مصادر موثوقة، حفاظًا على صحتهم وتجنبًا للإصابة بالأمراض المعدية.

طلاب المدارس الأطعمة خارج المنزل السمنة العدوى جرثومة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

أبطال مسلسل ياسر جلال

المؤلف أيمن سلامة: مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026 هيكون 15حلقة وقصته مفاجأة | خاص

مى القاضي

مي القاضي تخطف الأنظار بجمالها في لوكيشن تصوير 2 قهوة

سيد مكاوي وزوجته الراحل

رفيقة دربه .. نقابة المهن الموسيقية تنعى أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي

بالصور

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كيا سبورتاج ‏موديل 2025

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد