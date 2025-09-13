توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أولياء الأمور وطلاب المدارس من مخاطر الإصابة بـ جرثومة المعدة نتيجة تناول الأطعمة خارج المنزل.

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أن تجنب الأطعمة المكشوفة أو مجهولة المصدر يحمي الطلاب من:

ـ جرثومة المعدة.

ـ السِمنة.

ـ أمراض أخرى مرتبطة بسوء النظافة وانتقال العدوى.

وأكد قائلاً: «بلاش الأكل بره، نلغيه نهائيًا من حياتنا.. ستحمي نفسك من السمنة وجرثومة المعدة ومشاكل أخرى».

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

طرق انتقال العدوى

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن جرثومة المعدة يمكن أن تنتقل بسهولة كبيرة عبر:

ـ اللعاب.

ـ البراز.

ـ الأيدي غير النظيفة لمن يتعامل مع الطعام.

وأضاف: «هل تضمن نظافة إيد اللي بيعمل الأكل في الشارع؟ وهل تضمن أنه غسلها جيدًا بالماء والصابون أو أنه لم يعطس وهو مصاب بجرثومة؟.. في هذه الحالة العدوى ستنتقل لكل من يتناول الطعام».

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

نصائح للطلاب والأهالي

وشدد موافي على ضرورة حرص الطلاب على تناول الطعام داخل المنزل أو من مصادر موثوقة، حفاظًا على صحتهم وتجنبًا للإصابة بالأمراض المعدية.