دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كوانتلن البوليتكنيك بكندا، أن الرجال المولودين في فصل الصيف أكثر عرضة للإصابة بـ مرض الاكتئاب مقارنةً بغيرهم من المولودين في فصول أخرى من السنة، وهو ما يسلط الضوء على دور موسم الميلاد في التأثير على الصحة النفسية لاحقًا.

الرجال المولودون في الصيف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

وأُجريت الدراسة على 303 مشاركين بمتوسط عمر 26 عامًا من سكان مدينة فانكوفر الكندية، وتنوعت خلفياتهم العرقية بين جنوب آسيويين (31.7%)، وبيض (24.4%)، وفلبينيين (15.2%). وقد خضع المشاركون لاختبارات نفسية باستخدام استبيان PHQ-9 الخاص بتشخيص الاكتئاب، واستبيان GAD-7 لقياس أعراض القلق.

نتائج مثيرة للجدل

وأظهرت النتائج أن 84% من المشاركين عانوا من أعراض اكتئابية بدرجات متفاوتة، بينما ظهر القلق لدى 66% من العينة.

وأوضحت الدراسة أن تأثير موسم الميلاد على القلق لم يكن واضحًا، لكن الرجال الذين وُلدوا في الصيف سجّلوا معدلات أعلى من خطر الاكتئاب على مقياس PHQ-9 مقارنةً بالمولودين في فصول أخرى.

عوامل بيولوجية محتملة

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد ترتبط بظروف بيئية مثل التعرض للضوء، ودرجة الحرارة، وصحة الأم أثناء الحمل، مما قد يؤثر على التطور البيولوجي للجنين ويزيد احتمالية الإصابة بـ مرضى الاكتئاب في مرحلة البلوغ.

محدودية الدراسة

ورغم أهمية النتائج، أكد العلماء، أن الدراسة ما زالت محدودة لاعتمادها على عينة صغيرة من طلاب الجامعات، لكنها تمثل خطوة مهمة نحو فهم العلاقة بين موسم الميلاد والعوامل البيولوجية والنفسية التي قد تؤدي إلى ظهور الاكتئاب أو الحاجة إلى استخدام مضادات الاكتئاب لاحقًا.