للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
مرأة ومنوعات

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب
الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كوانتلن البوليتكنيك بكندا، أن الرجال المولودين في فصل الصيف أكثر عرضة للإصابة بـ مرض الاكتئاب مقارنةً بغيرهم من المولودين في فصول أخرى من السنة، وهو ما يسلط الضوء على دور موسم الميلاد في التأثير على الصحة النفسية لاحقًا.

الرجال المولودون في الصيف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

وأُجريت الدراسة على 303 مشاركين بمتوسط عمر 26 عامًا من سكان مدينة فانكوفر الكندية، وتنوعت خلفياتهم العرقية بين جنوب آسيويين (31.7%)، وبيض (24.4%)، وفلبينيين (15.2%). وقد خضع المشاركون لاختبارات نفسية باستخدام استبيان PHQ-9 الخاص بتشخيص الاكتئاب، واستبيان GAD-7 لقياس أعراض القلق.

نتائج مثيرة للجدل

وأظهرت النتائج أن 84% من المشاركين عانوا من أعراض اكتئابية بدرجات متفاوتة، بينما ظهر القلق لدى 66% من العينة.

وأوضحت الدراسة أن تأثير موسم الميلاد على القلق لم يكن واضحًا، لكن الرجال الذين وُلدوا في الصيف سجّلوا معدلات أعلى من خطر الاكتئاب على مقياس PHQ-9 مقارنةً بالمولودين في فصول أخرى.

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

عوامل بيولوجية محتملة

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد ترتبط بظروف بيئية مثل التعرض للضوء، ودرجة الحرارة، وصحة الأم أثناء الحمل، مما قد يؤثر على التطور البيولوجي للجنين ويزيد احتمالية الإصابة بـ مرضى الاكتئاب في مرحلة البلوغ.

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

محدودية الدراسة

ورغم أهمية النتائج، أكد العلماء، أن الدراسة ما زالت محدودة لاعتمادها على عينة صغيرة من طلاب الجامعات، لكنها تمثل خطوة مهمة نحو فهم العلاقة بين موسم الميلاد والعوامل البيولوجية والنفسية التي قد تؤدي إلى ظهور الاكتئاب أو الحاجة إلى استخدام مضادات الاكتئاب لاحقًا.

