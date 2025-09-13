كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة؟.. نصائح ضرورية

تتعرق القدمين وتصبح رائحة كريهة من وقت لآخر، خاصة في المناخات الدافئة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، إنها مشكلة محرجة يمكن أن تؤثر على نمط حياتهم وعملهم وعلاقاتهم، إنهم يعيشون في خوف من خلع أحذيتهم.

المصطلح الطبي للقدمين ذات الرائحة الكريهة هو "داء البرومات"، الخبر السار هو أن هناك العديد من العلاجات للمساعدة في تقليل رائحة القدمين.

لفهم كيفية محاربة القدمين ذات الرائحة الكريهة، يجب على المرء أن يفهم أسباب الحالة، عادة ما تكون البكتيريا والرطوبة مجتمعة هي السبب الرئيسي للرائحة الكريهة للقدمين.

توجد البكتيريا بشكل طبيعي على أقدام الأشخاص، عندما تكسر البكتيريا الزيوت وخلايا الجلد الميتة للقدمين وتختلط بالرطوبة من القدمين المتعرقة، يمكن أن ينتج عن ذلك رائحة كريهة.

نصائح للتخلص من رائحة القدم الكريهة

‏‎1. نقع القدمين

‏‎يتطلب تنظيف قدميك جيدا أكثر من مجرد شطفهما في دش سريع، قم بإذابة نصف كوب من ملح إبسوم في حوض أو وعاء كبير من الماء الدافئ وانقعه لمدة 10 إلى 20 دقيقة تقريبا، إن ملح إبسوم يسحب الرطوبة من بشرتك، مما يجعله مكانا أقل جاذبية للبكتيريا.

‏‎لنقع الخل، اخلط جزأين من الماء مع جزء واحد من الخل في حوض أو وعاء كبير من الماء الدافئ وانقع لمدة 15 إلى 20 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع، يمكنك استخدام إما خل التفاح الأبيض أو خل التفاح، الخل يجعل بشرتك غير مضيافة للبكتيريا.

‏‎ملاحظة تحذيرية واحدة: لا تستخدم هذا النقع إذا كانت قدميك بها تقرحات مفتوحة أو خدوش أو جروح، أو إذا كان النقع يهيج بشرتك.

‏‎إذا كنت تفضل الاستحمام، فمن المهم أن تغسل قدميك جيدا باستخدام منشفة، وتأكد من فرك أصابع قدميك!

‏‎2. حافظ على قدميك جافة

‏‎مهما كانت الطريقة التي تختارها، تأكد من تجفيف قدميك جيدا بعد الاستحمام أو النقع أو السباحة، تأتي الرائحة الكريهة من الرطوبة، لذلك من المهم الحفاظ على القدمين والأحذية والجوارب جافة قدر الإمكان.

‏‎إذا تعرقت قدميك مع مرور اليوم، ضع زوجا إضافيا من الجوارب التي تمتص الرطوبة في حقيبتك وقم بتغيير جواربك في وقت الغداء أو بعد التمرين.

‏‎3. حافظ على أظافر قدميك نظيفة ومقلمة

‏‎يمكن أن تحدث العناية المناسبة بأظافر القدمين فرقا كبيرا في رائحة قدميك، نظف تحت أظافر قدميك بانتظام لمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا والفطريات وغيرها من الأشياء المقززة.

‏‎من المهم أيضا الحفاظ على أظافر قدميك مشذبة، إذا كانت أظافر قدميك طويلة جدا، فمن السهل على الرطوبة والحطام أن تتعلق تحتها، إذا كانت قصيرة جدا، فإنك تخاطر بالعدوى من أظافر القدم النامية.

‏‎إذا لم تكن متأكدا من المدة الطويلة جدا - أو لم تكن قادرا على قص أظافر قدميك - اترك الأمر للمحترفين، إذا كان لديك أقدام صحية، فإن الرحلة إلى صالون الأظافر يجب أن تفعل الخدعة، ولكن إذا كنت تعاني من حالة طبية تؤثر على قدميك (مثل مرض السكري أو قرحة القدم)، فحدد موعدا مع طبيب الأقدام.

‏‎4. تقشير

‏‎البكتيريا لا تتغذى فقط على العرق، إنهم يحبون الجلد الميت أيضا، أغلق البوفيه عن طريق التقشير باستخدام فرك أو حجر الخفاف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

‏‎5. قم بتطهير حذائك

‏‎هل حذائك محاط بسحابة خضراء من الرائحة حتى عندما لا ترتديها؟ ليس عليك التخلص منهم، يمكن لرذاذ مطهر للأغراض العامة مثل النوع الذي تستخدمه في مطبخك الاعتناء بالرائحة الكريهة القادمة من ركلاتك، ابحث عن رذاذ مطبخ يحتوي على الإيثانول ومكونات التعقيم الأخرى التي تقتل البكتيريا.

‏‎"أخرج النعل من الحذاء، ورش النعل برفق واتركه يجف لمدة 24 ساعة." ثم، عندما تضع النعل مرة أخرى في الحذاء، تكون قد عالجت الحذاء"

المصدر: ‏clevelandclinic