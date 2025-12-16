إزالة مخالفات بنطاق التجمع الخامس وحي جنوب الأكاديمية .. صور

تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بشأن التصدي لكافة صور المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحت إشراف المهندس محمد السيد، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والمشرف العام على التنمية، وبمتابعة مديري التنمية والأمن للتجمع الخامس، وبمشاركة رئيس حي جنوب الأكاديمية ولجنة الإزالات والأمن.

تم اليوم تنفيذ إزالة مبانٍ مخالفة بالسطح للقطعة رقم 243 – منطقة (ج) بحي جنوب الأكاديمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما تم تنفيذ إزالة غرفة معدنية لتربية الطيور بردود العمارة رقم 87 بحي 3/4، وذلك في إطار الحملات المستمرة للتصدي للمخالفات ومنع أي تعديات، وجارٍ استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويؤكد جهاز المدينة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، حفاظًا على الطابع العمراني والحضاري لمدينة القاهرة الجديدة.