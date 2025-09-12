حسام موافي: بعض الأمراض المناعية تتطلب أخذ عينة من الكلى للفحص

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن بعض الأمراض المناعية تتطلب أخذ عينة من الكلى للفحص، مؤكدًا أن الامتناع عن إجراء هذا الفحص يعد جريمة على صعيد الصحة العامة.

وصف العلاج الأنسب

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، أن عملية أخذ العينة بسيطة تشبه حقنة العضل، مشيرًا إلى أن فحص العينة يتيح للطبيب تشخيص المرض بدقة ووصف العلاج الأنسب للمريض.

وأوضح موافي أن لغة الأطباء عالمية وموحدة بين المحافظات والدول، وأن وجود البروتين أو الزلال في البول يمكن اكتشافه من خلال أخذ عينة من الكلى، مشددًا على أن الكلى تقوم بوظيفة مصفى الدم وتنقية الجسم من السموم.

وتابع موافي أن بعض الأمراض تصيب الكلى ويمكن علاجها وتشخيصها بدقة فقط عبر أخذ العينة، منوهًا إلى أن التشخيص المبكر يحمي من المضاعفات الخطيرة ويجنب المريض الإضرار بصحته، مؤكدًا أهمية الالتزام بالفحوصات اللازمة.