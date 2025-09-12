قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام موافي: بعض الأمراض المناعية تتطلب أخذ عينة من الكلى للفحص

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن بعض الأمراض المناعية تتطلب أخذ عينة من الكلى للفحص، مؤكدًا أن الامتناع عن إجراء هذا الفحص يعد جريمة على صعيد الصحة العامة.

وصف العلاج الأنسب

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، أن عملية أخذ العينة بسيطة تشبه حقنة العضل، مشيرًا إلى أن فحص العينة يتيح للطبيب تشخيص المرض بدقة ووصف العلاج الأنسب للمريض.

وأوضح موافي أن لغة الأطباء عالمية وموحدة بين المحافظات والدول، وأن وجود البروتين أو الزلال في البول يمكن اكتشافه من خلال أخذ عينة من الكلى، مشددًا على أن الكلى تقوم بوظيفة مصفى الدم وتنقية الجسم من السموم.

وتابع موافي أن بعض الأمراض تصيب الكلى ويمكن علاجها وتشخيصها بدقة فقط عبر أخذ العينة، منوهًا إلى أن التشخيص المبكر يحمي من المضاعفات الخطيرة ويجنب المريض الإضرار بصحته، مؤكدًا أهمية الالتزام بالفحوصات اللازمة.

حسام موافي الأمراض المناعية طب قصر العيني السموم الكلى

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

