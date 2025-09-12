حسام موافي: ارتفاع ضغط الدم لا يقتصر على تناول العلاج

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إن ارتفاع ضغط الدم لا يقتصر على تناول العلاج ، بل قد يتطلب تعديل نوع العلاج أو تغيير الجرعة لضبطه بشكل فعال.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، أن عدم السيطرة على الضغط يعتبر أمرًا خطيرًا، موضحًا أن الصداع المرتبط بارتفاع الضغط يظهر بنوعين: الأول يحدث في الجزء الخلفي من الرأس وأمام الأذن مباشرة، والثاني يظهر في أعلى الرأس بعد معرفة المريض بإصابته بالضغط، ويصاحبه شعور بالتنميل.

وأوضح موافي أن مضاعفات ارتفاع الضغط قد تكون شديدة ولا يمكن حصرها، مشيرًا إلى أنه يعد أحد عوامل الخطورة للإصابة بأمراض الشريان التاجي، إلى جانب التدخين وارتفاع السكر والكوليسترول، خاصة في العائلات التي لها تاريخ مرضي سيء.

إجراء الفحوصات الطبية

وأشار موافي إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للأشخاص الذين ينتمون لعائلات ذات سجل صحي سيء، مؤكدًا أن أعراض أمراض الشريان التاجي غالبًا غير واضحة أو ظاهرة، ما يجعل الكشف المبكر ضروريًا للوقاية من المضاعفات الخطيرة.