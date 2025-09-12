مش هتاكل من برا تاني .. رسالة شديدة من حسام موافي بشأن أكل المطاعم

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني نصيحة إلى طلاب المدارس والجامعات بضرورة عدم تناول الطعام من الخارج، لافتا إلى أن عدد كبير من الذين يعانون من السمنة سببه الأساسي هو تناول الطعام من الخارج.

الاعتماد على الطعام المنزلي

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع على قناة «صدى البلد» على ضرورة إلغاء فكرة تناول الطعام من الخارج والاعتماد على الطعام الذي يتم إعداده بالمنزل، لأنه ضار جدا، فضلا عن تسببه في جرثومة المعدة التي تنتقل بنتهى السهولة من خلال اللعاب والبراز.

ولفت إلى عدم ضمان سلامة وصحة الشخص الذي قام بإعداد الطعام، وشدد على ضرورة عدم تناول الطعام من الخارج، للحماية من السمنة وجرثومة المعدة والعديد من المشاكل الأخرى.