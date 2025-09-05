حسام موافي: الإصابة بالشريان التاجي ليست مقتصرة على كبار السن

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الإصابة بالشريان التاجي ليست مقتصرة على كبار السن فقط، مشيرًا إلى وجود مرضى مصابين بالشريان التاجي ويبلغون من العمر 20 عامًا.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه في برنامج «رب زدني علماً» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالات يشعر فيها الأشخاص بتعب أو اضطراب في القلب رغم سلامتهم من أي أمراض عضوية، موضحًا أن الأسباب النفسية وضغوط الحياة قد تكون وراء هذه الأعراض.

وأوضح موافي أن دقات القلب لها صوت مميز، وفي حال وجود سرعة أو بطء في النبض يمكن أن يشعر بها الشخص، مؤكدًا أن تشخيص المرض النفسي يتم بعد التأكد من عدم وجود أي أمراض عضوية.

أهمية ممارسة الرياضة

وأشار إلى أهمية ممارسة الرياضة يوميًا، حتى لو كانت بسيطة مثل المشي، للوقاية من الأمراض القلبية وتعزيز الصحة العامة.