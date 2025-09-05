قد تؤدي للوفاة.. حسام موافي يكشف عن أخطر نوع لغيبوبة السكر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن غيبوبة نقص السكر هي أخطر أنواع الغيبوبات والتي قد تؤدي للوفاة، مشيرا إلى أنها قد تأتي لمريض سكر وغير المريض به أيضا.

غيبوبة نقص السكر

وأضاف، خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة “صدى البلد” أن غيبوبة السكر «5 أنواع»، أخطرها «نقص السكر في المخ»؛ نظرًا لأن المخ يستهلك كمية كبيرة من السكر للطاقة الحيوية.

أصحاب الأمراض المزمنة

ونصح الدكتور موافي، أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة مرضى السكري، بـ اصطحاب مواد تحتوي على نسبة سكر عالية معهم في أي مكان؛ تحسبًا لحدوث الدوخة أو نقص السكر، مؤكدا ضرورة تناول هذه المواد على الفور لتجنب الغيبوبة.