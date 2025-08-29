مرتبطة بأمراض مناعية.. تحذيرات مشددة من حسام موافي بشأن ارتفاع درجة حرارة الجسم

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إن بعض حالات ارتفاع درجات الحرارة قد تبدو طبيعية لكنها مرتبطة بأمراض مناعية أو التهابات في الغدد أو أمراض مزمنة، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر من قبل الطبيب المختص هو الطريقة الآمنة لمعرفة السبب الحقيقي وبدء العلاج المناسب.

التهابات الغدد اللمفاوية

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يكون نتيجة عدة أسباب، منها التهابات الغدد اللمفاوية، أمراض المناعة الذاتية مثل الروماتويد، أو التهابات داخلية في القلب أو المعدة أو الكبد، مؤكدًا أن بعض الحالات النادرة قد تكون مرتبطة بأورام، لذلك يجب التعامل مع الحرارة بجدية وعدم تجاهلها.

الفحوصات الطبية اللازمة

ولفت إلى أن الكثير من الشباب يلجأون إلى تناول المضادات الحيوية بمجرد الشعور بالسخونة، وهو ما قد يكون خطيرًا على الصحة، مؤكدًا ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد سبب الحرارة قبل أي علاج.

التشخيص المبكر

وأكد “موافي” أن الفحص الطبي يشمل إجراء اختبارات على الغدد اللمفاوية وأخذ عينات عند الحاجة، إضافة إلى متابعة الجهاز المناعي بشكل دقيق، موضحًا أن التشخيص المبكر يساهم في علاج الأسباب الأساسية ووقف المضاعفات المحتملة.