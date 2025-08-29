حسام موافي: المقلع عن التدخين لا تظهر عليه علامات الإدمان

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إن قديما كان التدخين عادة فقط، مثله مثل القهوة والشاي، وقام العلماء بالعديد من الأبحاث وغيروا تعريف الإدمان.



ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن تعريف الإدمان قديما كان مقتصر على تناول مادة وعندما يتم التوقف منها يظهر أعراض خطيرة تسمى بالأعراض الانسحابية التي قد تودي بحياة الشخص، لذلك كان لابد دخول المدمن المصحة حتى لا يموت، والتدخين لم يكن مع الإدمان.

علامات الإدمان

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن التدخين لم يكن يظهر عليه علامات الإدمان، فعندما يتوقف شخص عن التدخين لم تظهر عليه مثل هذه العلامات، حتى تم تغيير تعريف الإدمان وأصبح أي مادة تحدث مستوى في الدم تصبح إدمان.