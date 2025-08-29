حسام موافي: الإقلاع عن التدخين يحتاج دعم الأسرة بعيدا عن القسوة والضغط النفسي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التدخين يشكل خطورة كبيرة على الصحة الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أن الإقلاع عنه يحتاج دعم الأسرة وفهم الشخص المدخن، بعيدًا عن الضغط النفسي أو القسوة.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رسالته الإنسانية تبدأ دائمًا بما يحدث في البيوت المصرية، مؤكدًا أن العديد من الأسر تواجه مشاكل بسبب أحد أفرادها المدخن، خاصة مع كبار السن الذين يعانون من آثار التدخين المزمن.

عدد الأشخاص المدخنين

وقال الدكتور حسام موافي إن تلك مشكلة متكررة في العديد من البيوت، وعدد المصريين أكثر من 110 ملايين، وحال حساب كم عدد الأشخاص المدخنين سيصبح أكثر من 60% من الرجال، وأكثر من 20% من السيدات، وتلك إحدى المشاكل الكبيرة.