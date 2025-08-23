حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من إهمال عرض تورم الرجلين، مؤكدًا أنه قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالقلب أو الكبد أو الكلى أو نقص البروتينات في الجسم.

أسباب تورم الرجلين

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أن تورم القدمين لا يعني بالضرورة وجود جلطة، لكنه يحتاج إلى تقييم طبي شامل ودقيق لتحديد السبب الحقيقي.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء تورم الساقين، ومن أبرزها:

ـ أمراض القلب: مثل ضعف عضلة القلب أو مشاكل في الغشاء المحيط بها.

ـ نقص الألبومين والبروتينات: نتيجة سوء التغذية أو أمراض الكبد.

ـ مشاكل الكلى: التي قد تؤدي إلى فقدان البروتين عبر البول.

ـ قصور الأوردة: بسبب ضعف صمامات الأوردة، مما يسبب التورم خاصة في نهاية اليوم أو عند الوقوف لفترات طويلة.

أسباب تورم الرجلين

الفحوصات الضرورية

وشدد موافي على أهمية إجراء تحاليل وظائف الكبد والكلى، وفحص البول للكشف عن فقدان البروتين، بالإضافة إلى عمل أشعة دوبلكس على الأوردة للتأكد من سلامتها، قبل البدء في أي علاج.

أسباب تورم الرجلين

التحذير الأخير

واختتم موافي تصريحاته مؤكدًا أن تجاهل تورم القدمين أو الساقين قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وأن التشخيص المبكر والاهتمام بالفحوصات هو السبيل لتفادي هذه المخاطر.