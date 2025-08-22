ما ينفعش حد يحسه.. حسام موافي: كل أب عنده ابن مقرب لكن ده جُوّا القلب

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن سيدنا يوسف- عليه السلام- عندما رأي الحلم؛ لم يروه لأحد من الأصدقاء أو أخوته، بل توجه لوالده وقصَّ عليه ما رأى.

اختلاف المعاملة

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الآباء دائما يكون لديهم "ابن مقرب ليه"، ولكن هذا لا يعني اختلاف المعاملة؛ لأن هذا الأمر داخل القلب ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه أبدا.

معاملة الأبناء

أكد الدكتور حسام موافي أنه يجب معاملة الأبناء كلهم مثل بعضهم البعض، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: «ساووا بين الأبناء ولو في القُبلة».