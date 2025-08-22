حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أقرب شخص للنفس؛ هو صاحبها، والمصدر هو القرآن الكريم، لافتا إلى سورة سيدنا يوسف عندما رأي حلما لم يروِهِ لصاحبه أو جاره أو أخوته، بل حكى الأمر لوالده، «يا أبتِ».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن أقرب الناس للشخص أو الشاب هو والده، فهو الأمين عليه، يوجهه نحو الصواب بدلا من الخطأ، فالإنسان لا بد وأن يقع في العديد من المطبات التي قد يكون والده وقع فيها سابقا ولديه الخبرة في النجاة منها.



رسالة للشباب

ووجه الدكتور حسام موافي رسالة للشباب، قائلا: «يا ولاد يا شباب، أقرب واحد إليك أبوك، ودعوات الأم والأب تفتح كنز، بس لا يُفتح إلا بعد وفاتهم، هو ربنا عمل القاعدة دي، اللي عنده أب وأم يخلي باله كويس جدا من معاملة أبوه».