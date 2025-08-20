ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخي؟.. الإفتاء تجيب

تشاجرت أنا وزوجى وقلت له تحرم عليَّ كأبي وأخي.. فما الحكم؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.



وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: طالما لم يفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها، ولم يذهبا إلى المأذون وقال إنه من الممكن أن تطلق الزوجة نفسها، فهذا الكلام ليس له أى تأثير على العلاقة الزوجية.

ونوه خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أنه على الزوجة الاستغفار على ما قالته وألا تتلفظ به مرة أخرى، والحياة الزوجية ستكون قائمة كما هي ولا يوجد شيء في هذا الأمر.

حكم قول الزوجة لزوجها تحرم علي ليوم الدين

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك تقول السائلة: ضربني زوجي ضربا مبرحا ، فغضبت بشدة وقلت له تحرم علي الى يوم الدين ، فهل عيشتي معه محرمة ؟.



رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: انه لا يجوز للزوج مهما كانت الأسباب ان يعتدي على الزوجة بهذا الشكل المبرح لافتا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وامر بالهجر في المضاجع وهناك تسلسل في العقوبة ضد الزوجة المخطئة ولكن لا يصل الى الضرب نهائيا .

وأضاف عاشور قائلا: فيما يخص قول المراة لزوجها تحرم علي ، فهذه المقولة لا تقع بها طلاقا وقت الغضب او غير وقت الغضب لأن العصمة في يد الرجل وليس المرأة فهو الذي يطلق او يرفض الطلاق .

وتابع عاشور : المرأة يحق لها الخلع فقط أم قولها يحرم علي ليس لها كفارة وحياتك مع زوجك ليست محرمة لأنها ليست يمين طلاق فبالتالي عليها الاستغفار وعدم تكرار مثل هذا القول مرة أخرى