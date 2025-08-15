حسام موافي: كهرباء القلب مسؤولة عن نبضاتك منذ الولادة وحتى آخر يوم في عمرك

ردّ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على سؤال ورد له خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، بشأن مشاكل كهرباء القلب، مؤكدًا أن التشخيص والعلاج لا يتم عبر التلفزيون، ولكن يمكن تقديم نصائح عامة تفيد في التوعية الصحية.

كهرباء القلب.. ما الذي يجعل العضلة تنقبض؟

أوضح "موافي" أن القلب عبارة عن عضلة تنقبض تلقائيًا نتيجة شحنات كهربائية داخلية، قائلاً: "من أول يوم في حياتك لآخر يوم، القلب بينقبض وينبسط بفضل الكهرباء اللي بتشغله."

وأشار إلى أن هذه الكهرباء هي التي تنظم ضربات القلب، وتُعد بمثابة المُحفز الأساسي لانقباض عضلة القلب بشكل مستمر ومنتظم.

اضطراب النبض.. متى يصبح خطرًا؟

كشف الدكتور حسام موافي، أن خلل ضربات القلب قد يحدث؛ عندما تتغير سرعة أو انتظام النبضات، مشيرًا إلى أن"النبض السريع أحيانًا بيكسب، وأحيانًا بيكون مؤشر لمشكلة صحية".

وأكد أن رسم القلب (ECG) أصبح أداة أساسية لتشخيص مشكلات الكهرباء القلبية، خاصة مع انتشارها بين الشباب وصغار السن.

منظم ضربات القلب.. دور مهم عند الاضطراب

لفت "موافي" إلى أنه في بعض الحالات، ومع تكرار الاضطرابات في ضربات القلب؛ قد يحتاج المريض إلى زرع منظم لضربات القلب، وهو جهاز صغير يُزرع تحت الجلد ويعمل على تثبيت الإشارات الكهربائية للقلب، ومنع حدوث خلل مفاجئ.

وأضاف: “تخيل إن قلبك بيدق من 110 إلى 120 ألف دقة في اليوم.. ده مجهود كبير، ولازم يبقى في متابعة حقيقية لو في شكوى من الخفقان أو خلل النبض”.