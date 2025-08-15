موافي: دعوات الأب والأم كنز لا يُفتح إلا بعد وفاتهما.. والله تنازل عن حقه لهم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن دعوات الأب والأم كنز لا يُفتح غالبًا إلا بعد وفاتهما، مؤكدًا أن لهما مكانة عظيمة واستثنائية عند الله سبحانه وتعالى، لا تُقارن بأي علاقة أخرى في حياة الإنسان.

الله تنازل عن حقه لأجل الوالدين

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الله تعالى هو الوحيد الذي تنازل عن حقه لصالح الوالدين، مستنكرًا تعامل البعض معهم بقسوة، قائلاً:"يعني ربنا يتنازل عن حقه... وإحنا نضايقهم

لا طاعة في المعصية.. لكن المعروف واجب

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على أن طاعة الوالدين واجبة في كل شيء إلا ما يخالف العقيدة، مستشهدًا بقوله تعالى:"وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا"

وأوضح أنه حتى إذا طلب الأب أو الأم معصية أو كفرًا بالله، لا يجوز تنفيذ طلبهم، ولكن لا يجوز قطعهم أيضًا، بل يجب الاستمرار في صحبتهما بالمعروف.