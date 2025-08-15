حتى لو أمروك بمعصية الله لا تقطعهما.. حسام موافي: المعروف مع الوالدين واجب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، إن طاعة الوالدين واجبة في كل ما لا يتعارض مع العقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الله- عز وجل- أوضح ذلك بجلاء في قوله: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا".

وأوضح "موافي"، خلال برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن المسلم غير مُلزم بطاعة والديه إذا طلبا منه معصية أو كفرًا، لكن في المقابل، يظل واجب مصاحبتهما بالمعروف قائمًا دون انقطاع.

وشدد على خطورة قطع صلة الرحم مع الوالدين تحت أي مبرر، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يقطعون أمهاتهم أو آباءهم بسبب الخلافات الزوجية، قائلاً: “عشان خاطر مراتي أقطع أمي؟، أو عشان خاطر أبويا أقطع جوزي؟.. دا ممنوع بتاتًا”.

وأكد أن مثل هذه التصرفات مرفوضة تمامًا شرعًا وأخلاقيًا.