قسطرة تشخيصية فورية.. حسام موافي يبعث برسالة عاجلة لمرضى القلب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مريض القلب الذي يعاني من أعراض متكررة أثناء المشي مثل ضيق النفس، وألم في الصدر، وزيادة ضربات القلب، ولا يرتاح إلا بعد أخذ البرشامة تحت اللسان، يحتاج إلى قسطرة تشخيصية فورية، وليس هناك مجال للتأجيل.

القسطرة الاستكشافية

وأوضح حسام موافي، خلال حلقة جديدة من برنامج “رب زدني علماً” المذاع على قناة صدى البلد، أن القسطرة الاستكشافية إجراء آمن تمامًا، بشرط أن تكون وظائف الكلى سليمة، لأنها تعتمد على صبغة تخرج عن طريق الكلى، مشددًا على أن الخوف يجب أن يكون من المرض نفسه وليس من القسطرة.

رسم القلب بالمجهود

وأوضح أن القلب وهو مرتاح مش هيشتكي، لكن أول ما المجهود يزيد، بيتفضح لو فيه مشكلة، وده اللي بنكشفه عن طريق رسم القلب بالمجهود أو القسطرة، مؤكدًا أن وجود ألم حديث أو غير مستقر يستدعي عدم إجراء مجهود بدني، بل الاتجاه مباشرة إلى القسطرة.

نتائج القسطرة

كما بيّن موافي أن نتائج القسطرة تقود إلى 3 احتمالات لا رابع لها: إما علاج دوائي، أو تركيب دعامة، أو جراحة قلب مفتوح، مؤكدًا أن جميع الإجراءات متاحة وآمنة ومطبقة بكفاءة عالية في مصر.