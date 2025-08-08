حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته

استعرض الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، واقعة حقيقية جمعته بأحد الآباء الذي طلب مساعدته لإقناع ابنه بتطليق زوجته، بسبب شعوره بعدم الراحة تجاهها.

المصروف اليومي للابن وزوجته

وأضاف “موافي” خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه فوجئ بأن الأب هو من تكفل بكل مصاريف الزواج، من المهر والفرح إلى الشقة والعفش، وحتى المصروف اليومي للابن وزوجته.

واستكمل: “قلت له طلقها؛ لأنك ما عملتش راجل، أنت أنشأت ذَكَر، وشتّان بين الذكر والرجل، الرجولة مش نوع، دي صفة”.

وأوضح أن الرجولة الحقيقية تعني تحمّل المسؤولية، وأن من يريد أن يُنشئ رجلًا؛ فعليه أن يتركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته، لا أن يحصل على مصروف يومي كأنه لا يزال في المدرسة.

واختتم موافي القصة، مؤكدًا أن الشاب عاد إليه بعد 15 يومًا يشكره ويقول: أبويا بقى واحد تاني.. ورفض يطلق مراتي خلاص.

الرجولة وتحمل المسؤولية

ودعا الآباء إلى تربية أولادهم على الرجولة وتحمل المسؤولية، وألا ينخدعوا بمظاهر التدين أو اللين، قائلاً: “إوعى ابنك يصعب عليك.. لازم تحسسه إنه راجل مسؤول عن نفسه وعن بيته”.