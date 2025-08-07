قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعاذ النبي منه .. هل موت الفجأة من علامات غضب الله؟
ترامب يناور لإنهاء حرب أوكرانيا.. قمتان مع بوتين زيلينسكي قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار
استيقظت قبل الشروق بدقائق.. هل أصلي الفجر أم الصبح؟
القضاء الأمريكي يوجه اتهامات لقاتل موظفي السفارة الإسرائيلية تصل عقوبتها للإعدام
حلول محايدة .. أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
فضيحة تهز أروقة السياسة الأمريكية .. ملكة جمال تتهم نائبًا في الكونجرس بالابتزاز الجنسي
بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
توك شو

حسام موافي: ضغط الدم الطبيعي بين 120/80 وأي انحراف يستدعي مراجعة طبية

حسام موافى
حسام موافى
علي مكي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن المعدل الطبيعي لضغط الدم هو 120/80 ملم زئبق، مشددًا على أن أي قراءة خارج هذا النطاق، خصوصًا إذا تجاوز الضغط الانقباضي 140 أو انخفض عن 70، تستوجب استشارة طبية.
 

وأوضح موافي، خلال لقائه ببرنامج "باب الخلق" على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد، أن فهم ضغط الدم يتطلب إدراك حركتي القلب الأساسيتين: الانقباض والانبساط، مشبهًا ذلك بحركة الماء داخل بالونة عند الضغط عليها ثم إفلاتها، حيث يتغير الضغط بحسب انقباض القلب وانبساطه.


وأشار إلى أن بعض الأشخاص – لا سيما الفتيات في سن المراهقة – قد يشعرن بالدوخة رغم أن ضغطهن مثالي (110/70)، مرجعًا السبب إلى الأنيميا أو الإجهاد البدني أو النفسي، محذرًا من تفسير الأعراض الصحية اعتمادًا فقط على قياس ضغط الدم.

وانتقد موافي الاعتقاد السائد لدى البعض بأن لديهم ضغطًا مرتفعًا أو منخفضًا "بطبيعتهم"، مؤكدًا أن هذا المفهوم لم يعد مقبولًا علميًا، لأن تشخيص اضطرابات ضغط الدم أصبح أكثر دقة، ويجب أن يعتمد على البحث عن الأسباب، مثل نقص الكورتيزون أو الصوديوم أو الخلل الهرموني.


وأضاف أن من الأخطاء الشائعة بين المرضى الإفراط في قياس الضغط، ما يؤدي إلى القلق الزائد والوهم المرضي، مشيرًا إلى أن مريض الضغط يمكنه قياسه مرة أسبوعيًا، أما الشخص السليم فيكفي قياسه كل 6 أشهر.

كما تطرق إلى أهمية استخدام جهاز "الهولتر" لمراقبة ضغط الدم على مدار 24 إلى 72 ساعة، مبينًا أنه يوفر صورة أوضح عن الضغط خلال مختلف أنشطة الجسم مثل النوم، والتوتر، والمجهود، مؤكدًا أنه يتفوق على الأجهزة التقليدية في كشف الحالات غير الواضحة.
 

وتابع موافي قائلا : أن التعامل مع اضطرابات ضغط الدم يجب أن يكون بمنهج طبي دقيق، داعيًا كل من يشعر بأعراض غير معتادة إلى مراجعة الطبيب المختص وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي أو الاجتهاد الشخصي.

حسام موافى ضغط الدم محمود سعد

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

