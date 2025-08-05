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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حسام موافي يحذر: هذه الأمراض تسبب فقدان الشهية وضعفا عاما في الجسم

حسام موافي يحذر: هذه الأمراض تسبب فقدان الشهية وضعف عام في الجسم
حسام موافي يحذر: هذه الأمراض تسبب فقدان الشهية وضعف عام في الجسم
أسماء عبد الحفيظ

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن فقدان الشهية لا يجب التعامل معه كعرض بسيط أو مؤقت، بل قد يكون مؤشرًا خطيرًا على وجود أمراض مزمنة أو عضوية تؤثر على وظائف الجسم الحيوية.

أمراض تسبب فقدان الشهية وضعف عام في الجسم 

حسام موافي يحذر: هذه الأمراض تسبب فقدان الشهية وضعف عام في الجسم 

في حديثه عبر قناة "صدى البلد" ببرنامج "ربي زدني علمًا" بتاريخ أمس 4 أغسطس 2025، أشار الدكتور حسام موافي إلى أن فقدان الشهية المستمر قد يكون علامة تحذيرية لأكثر من مرض  .

أبرز الأمراض التي تضعف الشهية

  • الفشل الكلوي
  • قصور الكبد
  • قصور القلب الحاد أو المزمن
  • فقر الدم الشديد
  • أمراض الجهاز الهضمي المزمنة مثل قرحة المعدة أو الالتهابات المعوية

بعض الأورام أو الحالات السرطانية

حسام موافي يحذر: هذه الأمراض تسبب فقدان الشهية وضعف عام في الجسم 

وأكد موافي أن الجهاز الهضمي هو أول من يتأثر بأي خلل في أجهزة الجسم الأخرى، موضحًا أن تراجع الشهية يكون أحيانًا عرضًا مبكرًا لأمراض كامنة لم تُشخص بعد.

نصيحته للمرضى

دعا موافي إلى عدم إهمال عرض فقدان الشهية، خاصة إذا استمر لفترة طويلة أو صاحبه هبوط في الوزن، ضعف عام، أو تعب مستمر، مطالبًا بضرورة استشارة طبيب متخصص لتحديد السبب بدقة.

حسام موافي الفشل الكلوي ضعف الشهية أمراض مزمنة أو عضوية أمراض تسبب فقدان الشهية وضعف عام في الجسم أمراض تسبب فقدان الشهية فقدان الشهية وظائف الجسم الحيوية قصور الكبد أمراض الجهاز الهضمي المزمنة قرحة المعدة الالتهابات المعوية الجهاز الهضمي بعض الأورام أو الحالات السرطانية

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