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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
أسماء عبد الحفيظ

أثارت إصابة الفنانة رحمة حسن بالصلع الجزئي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع مصوّر تعلن فيه إصابتها بـ الثعلبة، مؤكدة أنها فقدت جزءًا من شعرها فجأة، وكالعادة، سلطت هذه الواقعة الضوء على واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق الرجال والنساء على حد سواء، وهي مشكلة الصلع وتساقط الشعر.

 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا 

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا 

كشف الدكتور عماد زهران، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن خمس طرق سحرية وحديثة لعلاج الصلع، بعضها طبيعي تمامًا، والآخر يعتمد على تقنيات طبية متطورة أثبتت فعاليتها في استعادة الشعر وتحفيز نموه من جديد.

1. البلازما الغنية بالصفائح الدموية  

يُعد علاج البلازما من أكثر الطرق استخدامًا في العالم حاليًا لعلاج الصلع الوراثي وغير الوراثي. حيث يتم سحب كمية صغيرة من دم المريض، ثم فصل البلازما الغنية بالصفائح وحقنها في فروة الرأس لتحفيز البصيلات على النمو من جديد.

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا 

2. الميزوثيرابي

يعتمد هذا العلاج على حقن فروة الرأس بمزيج من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الضرورية لصحة الشعر. وهي تقنية فعالة في حالات التساقط المبكر أو التراجع في خط الشعر الأمامي، كما تعزز من كثافة الشعر.

3. زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف 

هذه التقنية تُعد ثورة في مجال زراعة الشعر، حيث يتم اقتطاف البصيلات من مناطق الشعر الكثيف وإعادة زرعها في المناطق المصابة بالصلع. وتتميز هذه الطريقة بأنها آمنة، ونسبة نجاحها عالية، كما أن نتائجها تظهر بشكل طبيعي تمامًا.

4. العلاج بالليزر منخفض الشدة  

وهي تقنية غير جراحية تعتمد على استخدام أشعة ليزر خاصة لتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتنشيط بصيلات الشعر. هذا العلاج مناسب للرجال والنساء الذين يعانون من الصلع الخفيف أو المتوسط.

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا 

5. الوصفات الطبيعية والدعم الغذائي

لا يمكن إغفال أهمية الغذاء المتوازن والغني بالبروتينات والفيتامينات مثل الزنك، وفيتامين D، وB7 البيوتين، كما يمكن استخدام وصفات طبيعية مثل زيت الروزماري وزيت الخروع وزيت جوز الهند لدعم نمو الشعر وتحسين حالته.

ما الذي يسبب الصلع؟

وأوضح استشارى الجلدية، إن هناك أسبابًا متعددة تؤدي إلى تساقط الشعر والصلع، منها:

  • العامل الوراثي الصلع الوراثي
  • أمراض المناعة الذاتية مثل الثعلبة.
  • الضغوط النفسية والعصبية.
  • التغيرات الهرمونية، خاصة بعد الولادة أو في سن اليأس.
  • سوء التغذية ونقص الفيتامينات.

كيف نحمي أنفسنا من الصلع؟

ينصح زهران بضرورة العناية اليومية بالشعر، والابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة والصبغات المتكررة، كما يجب استشارة طبيب مختص فور ملاحظة أي تراجع في كثافة الشعر، لأن التشخيص المبكر يساعد في سرعة العلاج وتحقيق نتائج أفضل.

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