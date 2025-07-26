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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تترك الأمور معلقة بسبب التشتت

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، مواليد الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو. يتميزون بالذكاء وسرعة البديهة، اجتماعيون ويحبون تبادل الأفكار والمعارف. عيبهم التشتت أحيانًا والتقلب في الاهتمامات.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 يوليو

اليوم مناسب لتوسيع شبكة علاقاتك وفتح أبواب جديدة في العمل أو الحياة الاجتماعية. قد تتسلل إليك بعض الأفكار المزدحمة، لذا نظم أولوياتك وركز على ما يفيدك.

صفات برج الجوزاء

فضوليون، مرنون، بارعون في التواصل. يعانون من صعوبة الالتزام أحيانًا، وقد يملون بسرعة من الروتين.

مشاهير برج الجوزاء

أنجلينا جولي، بروس ويليس، هاني سلامة، نانسي عجرم.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، تستفيد من طريقة حديثك وعرضك للأفكار. مشاريع تتطلب تفاوضًا أو تواصلًا تجد فيها فرصًا جيدة. كن منتبهًا للتفاصيل ولا تستخف بخطوات صغيرة فقد تؤدي إلى إنجازات كبيرة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، يوم ينبض بالحوار والدفء. للعازبين، لقاء أو محادثة قد تثير انتباهك. للمرتبطين، حوار لطيف مع الشريك يوثق علاقتكم ويقويها، فاستمع وكن مفتوحًا.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحياً، حاول تنظيم أوقاتك بين النشاط والراحة. ذهنك نشيط وقد يسبب لك الأرق، جرب تمارين الاسترخاء أو التأمل، وابتعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع الفلك لك الفترة المقبلة نشاطًا ملحوظًا في مجالات التعلم والتواصل. فرص جديدة ستطل من بوابات غير اعتيادية. حافظ على تنظيمك وواصل التعلم وكن حذرًا من التشتت لدرء أي ضياع للفرص.

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