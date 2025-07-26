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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تهرب من الواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، مواليد الحوت من 19 فبراير حتى 20 مارس يتمتعون بحس فني وروحي عالٍ، هم رومانسيون وحالمون ويحبون مساعدة الآخرين قد يظهرون حساسين أو غامضين لكنهم مخلصون لمن يحبون

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو

اليوم مناسب للتركيز على الأمور الداخلية والمشاعر قد تشعر بفيض عاطفي أو رغبة في العزلة لا بأس في قضاء وقت مع الذات أو مراجعة أولوياتك بهدوء

صفات برج الحوت

خيالي وحنون
مبدع ومرهف الإحساس
وفي ومتفهم
أحيانًا يهرب من الواقع أو يثق بالآخرين بسرعة

مشاهير برج الحوت

دانيال كريغ
ألباتشينو
شاكيرا
صابر الرباعي

دينا الشربيني

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

تشعر بحاجة إلى تباطؤ وتقييم الأمور من بعيد قد لا يكون الوقت مناسبًا لقرارات كبيرة لكن يمكنك مراجعة أوراق أو إعادة ضبط خطتك المهنية

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون صريحًا مع مشاعرك ولا تتجاهل ما يزعجك التواصل الهادئ مع الشريك يحل كثيرًا من الالتباسات

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تميل للكسل أو الإهمال انتبه لصحتك النفسية أولًا ثم الجسدية مارس هواية تساعدك على الاسترخاء أو التأمل.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع الفلك لك فترة هادئة تساعدك على التعافي واستعادة طاقتك الروحية والفنية ستجد الراحة في العلاقات الداعمة والأصدقاء المخلصين.

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برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تهرب من الواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو

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