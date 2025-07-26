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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برج الثور حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تتمسك كثيرًا بالروتين

برج الثور حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، برج الثور هو البرج الثاني في دائرة الأبراج ويمتد من 20 أبريل إلى 20 مايو يتميز مواليده بشخصية واقعية وثابتة يفضلون الاستقرار والأمان سواء على المستوى المادي أو العاطفي.

كما لديهم قدرة عالية على التحمل والصبر ويسعون دائمًا نحو بناء أساس قوي في حياتهم رغم بطئهم أحيانًا في اتخاذ القرارات إلا أن خطواتهم تكون محسوبة وناجحة على المدى البعيد.

برج الثور حظك اليوم السبت 26 يوليو

اليوم يحمل لك نوعًا من الهدوء والاستقرار على مختلف المستويات لكنه يتطلب منك بعض الحذر في التعامل مع من حولك قد تجد نفسك أمام فرصة مهمة تتعلق بالعمل أو المال لكنها تحتاج إلى دراسة متأنية لا تندفع ولا تتردد فالتوازن هو مفتاح نجاحك اليوم تواصل مع من تثق بهم واستشرهم في القرارات المهمة

صفات برج الثور

مواليد برج الثور يتصفون بالهدوء والحكمة والإصرار لديهم قدرة عالية على التركيز والعمل المتواصل دون ملل يحبون الرفاهية والجمال ويتعلقون بالروتين المريح والاستقرار المادي من سلبياتهم العناد والتمسك بالرأي والميل إلى البطء في التغيير أو التكيف مع الأوضاع الجديدة

مشاهير برج الثور

من مشاهير برج الثور المغنية العالمية أديل
اللاعب ديفيد بيكهام
الفنان جورج كلوني
المغني العربي كاظم الساهر
الفنانة نانسي عجرم
هؤلاء يجسدون صفات الثور في الثبات والطموح والهدوء والموهبة المتقنة

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت اليوم في وضع جيد مهنيًا حيث تسير الأمور بشكل مستقر لكن لا تغفل عن التفاصيل الصغيرة فربما تكمن فيها فرص كبيرة قد تأتيك اليوم فكرة جديدة أو يعرض عليك مشروع يبدو مغريًا لا تستعجل في القبول أو الرفض وخذ وقتك في التفكير قد تكون قادرًا على تطوير عملك أو تحسين وضعك المالي إذا أحسنت اختيار الوقت والطريقة

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقات العاطفية تسير باتزان لكنك قد تشعر بحاجتك إلى بعض الدعم المعنوي من الشريك لا تتردد في طلب ما تحتاج إليه بصراحة فالوضوح هو أفضل طريق لتقوية الروابط إذا كنت أعزب قد تقابل شخصًا يثير إعجابك ولكن لا تتوقع تطور الأمور بسرعة فالعلاقة تحتاج وقتًا لتثبت نفسها

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الوضع الصحي جيد بشكل عام لكن قد تشعر ببعض الإرهاق بسبب الروتين أو الضغط الذهني حاول أن تكسر الملل بنشاط مختلف أو هواية محببة لا تهمل وجباتك الغذائية وابتعد عن الأطعمة الثقيلة أو المقلية فالجهاز الهضمي قد يكون أكثر حساسية اليوم

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

علماء الفلك يشيرون إلى فترة قادمة تحمل لك تغييرات تدريجية نحو الأفضل خاصة على الصعيد المالي والمشروعات الشخصية من المتوقع أن تستقبل أخبارًا سارة تتعلق بعمل أو بمصدر دخل جديد لكن الأهم هو أن تحافظ على ثباتك ولا تتهور في القرارات المفاجئة عاطفيًا قد تشهد العلاقة دفئًا أكثر إذا سمحت لنفسك بالخروج من القوقعة والتعبير بحرية عن مشاعرك.

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