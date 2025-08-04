طبق العزومات.. طريقة عمل الأرز بالقرفة والزبيب زى المطاعم

يعد الأرز بالقرفة والزبيب من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة كطبق جانبي مميز خاصة في المناسبات والعزومات.

كما أن القرفة من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في تقوية المناعة وحرق الدهون ونسف السكر الزائد وعلاج عدد كبير من الأمراض.

وبالرغم من فوائد القرفة العديدة يجب عليك الإنتباه قبل تجربة هذا الطبق الخاص حيث أنها تشكل خطورة على بعض الحالات الخاصة وأهمها المرأة الحامل حيث تسبب الإجهاض خاصة في الشهور الأولى و من يعانون من الحموضة أو قرحة المعدة.

ونعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل الارز بالقرفة والزبيب كطبق جانبي من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز بالقرفة والزبيب

كيلو أرز بسمتي

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة قرفة

زبيب

٢ ملعقة كبيرة سكر

ملح

فلفل اسود

مكعب مرقة

زيت طهى

زبدة

طريقة عمل الأرز بالقرفة والزبيب

شوحي البصل في حلة بها ويت ثم ضعي عليه القرفة والملح والسكر والفلفل الاسود وقلبي جيدا.

اضيفي الزبيب وقلبي جيدا ثم ضعي الأرز وقلبي جيدا ثم ضعي الماء المغلي ومكعب مرقة مطحون واتركيه حتى يغطي الوجه.

اتركى حلة الارز بالقرفة والزبيب على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل ثم غطيها.

واخفضي النار على حلة الارز بالقرفة والزبيب واجعليها هادئة واتركيها حتى تمام النضج.

وضعي الأرز بالقرفة في طبق التقديم وبالهنا والشفا.