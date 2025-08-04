مع بداية شهر أغسطس 2025، تشير توقعات الفلك إلى أن بعض الأبراج قد تدخل في دوامة من الأزمات المالية، بسبب ضغوط مفاجئة أو قرارات خاطئة أو حتى نفقات غير محسوبة، وإذا كنت من مواليد أحد هذه الأبراج، عليك الانتباه جيدًا وإدارة أموالك بحكمة لتجاوز هذه الفترة الصعبة بسلام.

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

إليك الأبراج الأكثر عرضة للأزمات المالية هذا الشهر، بحسب ما نشره موقع thedailyjagran.

1. برج الحمل 21 مارس – 19 أبريل

ينشغل مولود الحمل بمشروعات جديدة أو صفقات قد تبدو مغرية لكنها تحمل مجازفة كبيرة. قد يقع في فخ الديون أو الالتزامات المفاجئة إذا لم يدرس خطواته جيدًا. ينصح الخبراء بتأجيل أي استثمار كبير حتى نهاية الشهر.

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

2. برج الجوزاء 21 مايو – 20 يونيو

يواجه الجوزاء حالة من التشتت المالي، حيث تتداخل المصاريف الشخصية مع متطلبات الأسرة أو العمل، مما يجعله غير قادر على التحكم في ميزانيته. ينصحك الفلك بوضع خطة مالية واضحة وعدم الاستسلام للعروض المغرية.

3. برج السرطان 21 يونيو – 22 يوليو

يُعرف السرطان بحبه للأمان المالي، لكنه قد يضطر هذا الشهر لصرف مدخراته بسبب مشكلة طارئة تخص العائلة أو الصحة. حاول البحث عن بدائل اقتصادية وحافظ على جزء من أموالك كاحتياط.

4. برج الميزان 23 سبتمبر – 22 أكتوبر

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

يميل مولود الميزان هذا الشهر إلى الترفيه المبالغ فيه والهدايا الباهظة لتعويض توتره العاطفي، مما يعرضه لعجز مالي مفاجئ. حاول الموازنة بين رغباتك وضرورياتك لتفادي الوقوع في أزمة.

5. برج الحوت 19 فبراير – 20 مارس

قد ينجرّ الحوت وراء وعود كاذبة بأرباح سريعة أو يشارك في مشروع وهمي، مما يجعله يخسر مبلغًا كبيرًا من المال، عليك التحقق جيدًا من أي عرض مالي قبل الإقدام على خطوة جديدة.

نصيحة الفلك:

شهر أغسطس 2025 قد يكون مليئًا بالتحديات المالية لبعض الأبراج، لكن الانتباه وتجنب التهور في الإنفاق أو الاستثمارات سيقلل من حجم الخسائر ويمنحك فرصة لتخطي الأزمات بأقل ضرر ممكن.