زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل البيتزا بشكل احترافي لتتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها وأطفالها بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل البيتزا بدون موتزاريلا من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البيتزا

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

الوجه:

بيض

فلفل رومي

جبنة مبشورة

زيتون أسود شرائح

طماطم مفرومة

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل البيتزا

ضعي الدقيق والخميرة في بولة كبيرة واضيفي عليهم السكر والملح والزيت والماء.

وقلبي كل الخليط في بولة متوسطة حتى الحصول على عجينة ذات القوام المناسب.

غطى عجينة البيتزا واتركيها حتى تتخمر ثم افرديها بالنشابة وضعيها في صينية فرن دائرية يفضل قابلة للفك.

للوجه:

في بولة صغيرة اخلطى البيض مع الملح والفلفل الأسود والطماطم والفلفل الرومي والبصل المبشور.

ضعي الخليط على وجه عجينة البيتزا ثم ضيفي شرائح الزيتون والجبنة المبشورة.

ضعي البيتزا في الفرن حتى اكتمال النضج ثم اخرجيها فورا حتى لا تصبح جافة أو محترقة قليلا وتقدم مع الكاتشب أو المخلل.