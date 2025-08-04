شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

شاكر محظور، هو اسم الشهرة لـ محمد شاكر حمزة ، المعروف بالتيك توكر ولديه الكثير من المتابعين.

شاكر محظور شاب من مواليد عام 1995 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كان ضابط شرطة سابق، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 2017 وعمل في أسوان برتبة نقيب، قبل أن يترك العمل لأسباب عائلية.

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

تحول شاكر محظور بعد ذلك إلى نجم على تطبيق "تيك توك"، ويطلق علي شاكر محظور تيك توكر، وحقق شهرة واسعة بسبب محتواه اللايف الذي يجذب آلاف المتابعين يوميًا، ويحقق من خلاله أرباحًا طائلة، حتى أصبح يُعرف شاكر محظور أيضا بلقب دنجوان التيك توك.

كم عمر شاكر محظور؟

شاكر محظور عمره الآن حوالي 29 إلى 30 سنة، حيث وُلد عام 1995.

ما هو برج شاكر؟

برج التيك توكر شاكرمحظور هو برج الجدى.

لماذا تم القبض على شاكر محظور؟

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

في يوم الأحد الماضي 3 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاكر محظور داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد عدة بلاغات ضده.

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور



ووجهت له عدة تهم، أبرزها:

نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم الأسرية.

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والترويج.

حيازة سلاح ناري غير مرخص.

يتم التحقيق معه حالياً، ولا يزال ينتظر استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة.

من هو شاكر بتاع التيك توك؟

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

هو نفسه محمد شاكر حمزة، صانع محتوى مصري على تيك توك وإنستجرام، اشتهر بمقاطع البث المباشر المثيرة للجدل، والتي كان يتربح منها آلاف الجنيهات في الساعة.