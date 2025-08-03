بين السلطة والشهرة .. القصة الكاملة للبلوجر «شاكر محظور دلوقتي» بالقاهرة

في زمن قياسي، تحول شاكر محظور، من ضابط شرطة إلى واحد من أكثر صانعي المحتوى إثارةً للجدل على تيك توك، محمد شاكر حمزة، أو كما يعرف بين متابعيه بـ"شاكر محظور دلوقتي"، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بظهور مُفاجئ، مُحققًا أرقامًا فلكية من التفاعلات والهدايا الإلكترونية، قبل أن تتصدر صورته العناوين مجددًا، ولكن هذه المرة بصفة "مُتهم".

شاكر، الذي بدأ رحلته طالبًا في كلية الهندسة، ثم التحق بكلية الشرطة ليعمل ضابطًا في أسوان، لم يكن أحد يتوقع أن يترك الزي الرسمي ليظهر بعدها على "لايفات" التيك توك، يصيح: "أنا رقم 1" ويثير الجدل بظهوره وعباراته الحماسية التي جلبت له ملايين الجنيهات.

ولكن الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد عندما تلقت عدة بلاغات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط البلوجر شاكر محظور على خلفية اتهامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل القبض بساعات

ومنذ ساعات قليلة وجّه التيك توكر شاكر على رسالة غاضبة بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على عدد من صُنّاع المحتوى على تيك توك.

وقال شاكر، في بث مباشر من منزله عبر حسابه الرسمي على "تيك توك":

“أنا مش بعمل حاجة غلط، وطلوعي لايف من بيتي أكبر دليل. عندي قبول ومحبة من الناس، وفي ناس بتحاول تشوه سمعتي وتحطني وسط المشاكل بالعافية.”

في هذا التقرير، نكشف القصة الكاملة لسقوط مداهم، وسوزي الأردنية وعليا قمرون، حيث تحركات وزارة الداخلية ضد المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد خالد، المعروف بلقب "مداهم"، وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشًا للحياء العام ومخالفًا لقيم وأخلاقيات المجتمع.

من هو "مداهم"؟

البلوجر محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، يعد من أبرز صناع المحتوى على منصة "تيك توك"، حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص.

تعود أصوله إلى قرية العوامية بمركز ساقلته في محافظة سوهاج، لكنه نشأ في منطقة باسوس بمحافظة القاهرة، ثم انتقل مؤخرًا للإقامة في حي شيراتون.

بدأ "مداهم" مشواره من خلال بث مباشر لألعاب الفيديو، خاصة لعبة "ببجي"، وكان عدد مشاهديه لا يتجاوز 200 شخص.

ووفقًا لمصادر مقربة، فقد جاءت انطلاقته الحقيقية بعد قيام شخص مجهول بنشر مقطع من أحد لايفاته، حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة في أسبوع، ليصبح بعدها من أبرز الوجوه على "تيك توك".

ويذكر أن مداهم كون ثروة كبيرة من أرباح البث المباشر، أسفرت عن امتلاكه شركة إسكان، وكافيه، وشركة لقطع غيار السيارات، إضافة إلى سيارة BMW نادرة.

تفاصيل القبض عليه

جاء القبض عليه بعد ورود عدة بلاغات إلى الجهات المعنية، تتهمه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى غير لائق يتنافى مع الذوق العام.

وبعد تحديد موقعه، داهمت قوة من رجال المباحث المكان، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

علياء قمرون والمعروفة بـ علياء مناديل

ألقي القبض على صانعة المحتوى علياء قمرون، المعروفة بـ"علياء مناديل"، بعد بلاغات تتهمها بخدش الحياء العام ونشر مقاطع مصورة مخالفة للآداب عبر تيك توك.

وأفادت مصادر أمنية أنها أقرت بنشر هذه المواد بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الأرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

سوزي الأردنية

كما تم ضبط سوزي الأردنية، صانعة محتوى مقيمة بمنطقة المطرية، بعد نشرها مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة.

وخلال التحقيق، اعترفت بأنها تعمدت نشر المحتوى المثير لتحقيق ربح مادي من التفاعل والمشاهدات.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة الداخلية ونيابات الجرائم الإلكترونية في مواجهة الانفلات الأخلاقي على منصات التواصل، والتصدي لأي محتوى يسيء إلى القيم العامة أو يعد خادش للحياء.

اللي محتاج رخصة من المرور يكلمني

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس البلوجر صاحبة مقطع فيديو "اللي محتاج رخصة من المرور يكلمني"، حيث نشرته عبر حسابها وزعمت في مقطع الفيديو قدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سيدة بقدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر تعمل صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب ونشرها مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



