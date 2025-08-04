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النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور
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النيابة تفحص مقاطع فيديو المضبوطة مع شاكر محظور.. وتتحفظ على المحمول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

شاكر محظور
شاكر محظور
رامي المهدي

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقارير فنية أولية من الجهات المختصة، حول واقعة ضبط البلوجر شاكر محظور، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون.

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة تلقت تقارير فنية أولية من الجهات المختصة، وتعمل حاليًا على مراجعتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

 كما قررت النيابة التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان طبيعة المحتوى المنشور عليه ومدى مخالفته لأحكام القانون والآداب العامة.

وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها في ضوء ما سيتضمنه تقرير الفحص الفني.

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة البلوجر المعروف باسم "شاكر محظور"، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور عبر حساباته، وتحديد ما إذا كان يتضمن مخالفات قانونية أو تجاوزات تتعلق بالآداب العامة أو التحريض.

واسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

ووردت عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة البلوجر شاكر محظور نشر محتوى مخالف

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شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

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