شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف بلقب “شاكر محظور”، أثناء تواجده داخل أحد الكافيهات بمنطقة القاهرة الجديدة.





وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده لنشره محتوى يسيء للقيم والمبادئ الأسرية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على سلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى مواد مخدرة من نوعي “الحشيش” و”الأيس”.





وأفاد التحقيق أن شاكر ومدير أعماله اعترفا بحيازة المواد بقصد التعاطي، وأنهما نشرا المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.