بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة، نقدّم لك فى هذا التقرير بعض المعلومات عنه.

يظهر محمد شاكر، في مقاطع بث مباشر يتابعها الملايين، وجلبت له شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي"، كما يوصف بأنه “ملك اللايفات على تيك توك”،و “نمبر وان” على التيك توك.



5 معلومات عن محمد شاكر ، المشهور بـ شاكر محظور دلوقت..

1- بدأ رحلته طالبًا في كلية الهندسة، ثم التحق بكلية الشرطة ليعمل ضابطًا في أسوان، لم يكن أحد يتوقع أن يترك الزي الرسمي ليظهر بعدها على "لايفات" التيك توك، يصيح: "أنا رقم 1" ويثير الجدل بظهوره وعباراته الحماسية التي جلبت له ملايين الجنيهات.



2- في أول تجربة له على “تيك توك”، منذ عام ونصف، ربح فى أول لايف 2 دولار، وفي ثاني “لايف” 6 دولارات، ما شجعه حينها على الاستمرار فى مجال السوشيال ميديا.



3-ظهر في جولات عبر تيك توك مع عدد من الفنانين والبلوجر ومنهم راندا البحيري، وحمو بيكا، ومني فاروق، وكاميليا.

4- شارك عام 2024 فى مسابقة "Influencers Challenge Award" فى لبنان لصانعي المحتوى.

5- انتقل للعيش فى مدينتي بالقاهرة، بعد حصوله على شهرة كبيرة على منصة تيك توك.



6- أطلق عبارة “شاكر محظور دلوقتي” على حسابه الرسمي على تيك توك، لأنه بعد وصوله لـ100 ألف متابع على حسابه الأول على المنصة بعد 6 شهور من بدايته جرى غلق القناة، وتعلم من التجربة أن “كل وقعة بدايه خير”.