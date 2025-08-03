بعد القبض عليه في القاهرة الجديدة.. شاكر محظور يواجه الحبس 6 أشهر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط البلوجر شاكر محظور على خلفية اتهامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل القبض بساعات

ووجّه التيك توكر شاكر على رسالة غاضبة بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على عدد من صُنّاع المحتوى على تيك توك.

وقال شاكر، في بث مباشر من منزله عبر حسابه الرسمي على "تيك توك":

"أنا مش بعمل حاجة غلط، وطلوعي لايف من بيتي أكبر دليل عندي قبول ومحبة من الناس، وفي ناس بتحاول تشوه سمعتي وتحطني وسط المشاكل بالعافية."

وأضاف: كل اللي نزل عني أخبار كاذبة هشغّل أكبر فريق قانوني، وهيبقى عندي تيم كامل على السوشيال ميديا، وأي حد ينشر عني حاجة مش صح هقاضيه وهاخد حقي بالقانون.

وتابع: لسّه صاحي ومش عاوز دوشة والناس اللي في أزمة واتحبسوا، إنتوا بأي عين بتشمتوا؟ دي مش رجولة حتى لو بيني وبينهم خلاف. لو احتاجوني، هكون أول واحد يساعدهم.

واختتم قائلًا: أنا رقم 1 على تيك توك في الوطن العربي إيه اللي مزعلكم من نجاحي؟!.

عقوبة سوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي

نص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

ونص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه».