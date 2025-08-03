قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
المال الحرام وكيفية التحلل منه.. هل يمنع قبول الدعاء ويدخل صاحبه النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد القبض عليه في القاهرة الجديدة.. شاكر محظور يواجه الحبس 6 أشهر

البلوجر شاكر محظور
البلوجر شاكر محظور
معتز الخصوصي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط البلوجر شاكر محظور على خلفية اتهامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل القبض بساعات

ووجّه التيك توكر شاكر على رسالة غاضبة بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على عدد من صُنّاع المحتوى على تيك توك.

وقال شاكر، في بث مباشر من منزله عبر حسابه الرسمي على "تيك توك":
"أنا مش بعمل حاجة غلط، وطلوعي لايف من بيتي أكبر دليل عندي قبول ومحبة من الناس، وفي ناس بتحاول تشوه سمعتي وتحطني وسط المشاكل بالعافية."

وأضاف: كل اللي نزل عني أخبار كاذبة هشغّل أكبر فريق قانوني، وهيبقى عندي تيم كامل على السوشيال ميديا، وأي حد ينشر عني حاجة مش صح هقاضيه وهاخد حقي بالقانون.

وتابع: لسّه صاحي ومش عاوز دوشة والناس اللي في أزمة واتحبسوا، إنتوا بأي عين بتشمتوا؟ دي مش رجولة حتى لو بيني وبينهم خلاف. لو احتاجوني، هكون أول واحد يساعدهم.

واختتم قائلًا: أنا رقم 1 على تيك توك في الوطن العربي إيه اللي مزعلكم من نجاحي؟!.

عقوبة سوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي

نص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

ونص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه». 

البلوجر شاكر محظور كافيه القاهرة الجديدة وسائل التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ غدا بالسادس من أكتوبر

جانب من المشروع

قطاع الأعمال": "هايديليكو" تنتهي من تنفيذ مشروع خطوط ربط كهربائي في "الدلتا الجديدة"

أسعار الحديد عالميا ومحليا

أسعار الحديد عالميا ومحليا يوم الأحد

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد