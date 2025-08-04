الحمام بالمقلوبة .. أكلة الملوك على سفرتك بخطوات سهلة وطعم لذيذ

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة، وهي وصفة مبتكرة تجمع بين طعم الحمام المحشي والمقلوبة الغنية بالخضروات والأرز في طبق واحد فخم يليق بالعزومات .

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

إليك طريقة عمل الحمام بالمقلوبة للشيف هند محمد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق الحمام.

المكونات لعمل طريقة الحمام بالمقلوبة

لعمل الحمام:

2 حمام منظف جيدًا

1/2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

بصلة صغيرة مفرومة

ملح وفلفل وبهارات قرفة، حبهان، رشة جوزة الطيب

كبد وقوانص الحمام اختياري

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

1 كوب ونصف أرز بسمتي أو مصري حسب رغبتك

1 باذنجان رومي كبير شرائح ومقلي

1 بطاطس شرائح ومقلية

1 جزر شرائح اختياري

1 بصلة شرائح

1/2 ملعقة صغيرة كركم أو بهارات مقلوبة

مرقة الحمام من سلق الحمام

ملح وفلفل

طريقة التحضير

حشو الحمام

شوّحي البصلة المفرومة مع السمن حتى تذبل.

أضيفي الكبد والقوانص لو متوفرة وقلّبي.

ضيفي الأرز والبهارات والملح وقلّبي دقيقتين فقط.

اتركي الحشوة تبرد، ثم احشي بها الحمام حتى نصفه فقط، واغلقي الفتحة بخلة أو خيط.

سلق الحمام

ضعي ماء في وعاء مع ورق لورا، حبهان، بصلة، وملح.

بعد الغليان، أضيفي الحمام واتركيه يسلق نصف سوا حوالي 30 دقيقة.

احتفظي بمرقة السلق.

تجهيز المقلوبة

اقلي شرائح الباذنجان والبطاطس وممكن الجزر لو حابة

في قدر غير لاصق، رصي الخضار المقلي في القاع.

ضعي الحمام فوق الخضار على ظهره

اغسلي الأرز وانقعيه 10 دقائق ثم صفيه، وضيفيه على الحمام.

ضيفي المرقة الساخنة حوالي كوبين حتى يغطي الأرز.

أضيفي الملح، الفلفل، والكركم، وغطي القدر.

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

الطهي

اتركي المقلوبة على نار متوسطة حتى يتشرب الأرز السائل.

خففي النار وغطي القدر، واتركيه 20 دقيقة حتى تمام النضج.

التقديم

اقلبي القدر بحذر في صينية كبيرة.

زيني الوجه بالمكسرات أو البقدونس.

قدّمي المقلوبة بجانب سلطة خضراء أو زبادي.

نصائح مهمة