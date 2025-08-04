قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الحمام بالمقلوبة .. أكلة الملوك على سفرتك بخطوات سهلة وطعم لذيذ

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة
طريقة عمل الحمام بالمقلوبة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة، وهي وصفة مبتكرة تجمع بين طعم الحمام المحشي والمقلوبة الغنية بالخضروات والأرز في طبق واحد فخم يليق بالعزومات .

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

إليك طريقة عمل الحمام بالمقلوبة للشيف هند محمد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق الحمام.

المكونات لعمل طريقة الحمام بالمقلوبة

لعمل الحمام:

  • 2 حمام منظف جيدًا
  • 1/2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى
  • 1 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة
  • بصلة صغيرة مفرومة
  • ملح وفلفل وبهارات قرفة، حبهان، رشة جوزة الطيب
  • كبد وقوانص الحمام اختياري

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة 

طريقة عمل الحمام بالمقلوبة
  • 1 كوب ونصف أرز بسمتي أو مصري حسب رغبتك
  • 1 باذنجان رومي كبير شرائح ومقلي
  • 1 بطاطس شرائح ومقلية
  • 1 جزر شرائح اختياري
  • 1 بصلة شرائح
  • 1/2 ملعقة صغيرة كركم أو بهارات مقلوبة
  • مرقة الحمام من سلق الحمام
  • ملح وفلفل

 طريقة التحضير

حشو الحمام

  • شوّحي البصلة المفرومة مع السمن حتى تذبل.
  • أضيفي الكبد والقوانص لو متوفرة وقلّبي.
  • ضيفي الأرز والبهارات والملح وقلّبي دقيقتين فقط.
  • اتركي الحشوة تبرد، ثم احشي بها الحمام حتى نصفه فقط، واغلقي الفتحة بخلة أو خيط.

سلق الحمام

  • ضعي ماء في وعاء مع ورق لورا، حبهان، بصلة، وملح.
  • بعد الغليان، أضيفي الحمام واتركيه يسلق نصف سوا حوالي 30 دقيقة.
  • احتفظي بمرقة السلق.

تجهيز المقلوبة

  • اقلي شرائح الباذنجان والبطاطس وممكن الجزر لو حابة
  • في قدر غير لاصق، رصي الخضار المقلي في القاع.
  • ضعي الحمام فوق الخضار على ظهره
  • اغسلي الأرز وانقعيه 10 دقائق ثم صفيه، وضيفيه على الحمام.
  • ضيفي المرقة الساخنة حوالي كوبين حتى يغطي الأرز.
  • أضيفي الملح، الفلفل، والكركم، وغطي القدر.
طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

الطهي

  • اتركي المقلوبة على نار متوسطة حتى يتشرب الأرز السائل.
  • خففي النار وغطي القدر، واتركيه 20 دقيقة حتى تمام النضج.

 التقديم

  • اقلبي القدر بحذر في صينية كبيرة.
  • زيني الوجه بالمكسرات أو البقدونس.
  • قدّمي المقلوبة بجانب سلطة خضراء أو زبادي.

 نصائح مهمة

  • لا تسلقي الحمام بالكامل، حتى لا يتفتت عند التقليب.
  • يمكنك تحمير الحمام في السمن قبل وضعه في المقلوبة لمذاق غني وشكل ذهبي.
  • تأكدي أن الأرز غير مالح لأن المرق يكون مملحًا.
طريقة الحمام بالمقلوبة الحمام والمقلوبة المكونات لعمل طريقة الحمام بالمقلوبة طريقة عمل الحمام بالمقلوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

محمد فضل شاكر

تبدأ بأسبانيا.. محمد فضل شاكر يكشف عن جولته الغنائية في شهر أغسطس

بوسي

بوسي تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور على إنستجرام

مايا دياب

مايا دياب ترد على أصالة: بلا وفاء.. وما عندي وقت أحكي عنها

بالصور

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد