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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
رشا عوني

مع انتشارها في الأسواق بكثرة في موسمها السنوي، يتزايد الإقبال على شراء المانجو بأنواعها المختلفة، ويتساءل المواطنون يومياً عن أسعار المانجة اليوم، لكن هل تعلم أن أضرار المانجو وهذه الفاكهة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار قد تجعلم تعيد التفكير في تناولها كثيراً.

نستعرض معكم في السطور التالية أضرار المانجو وكثرة تناولها وأضرار المانجو على الكلى والكبد والمعدة وكذلك أضرار المانجو لمرضى السكري،  فلا ينصح بتناول المانجو بشكل يومي وبكميات كبيرة، حيث أنها قد تسبب ببعض الأضرار.

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اضرار المانجو 

أضرار المانجو 

أضرار المانجو على مرضى السكري

يعد المانجو من الفاكهة الغنية بالسكر بشكل كبير، حيث يحتوي كل 100 جرام من المانجو الواحدة على 18 جرام من الكربوهيدرات، ومن أضرار المانجو أنها ترفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، لذلك يجب على المرضى المصابين بداء السكري وأمراض القلب المختلفة تجنب تناول المانجو بكميات كبيرة أو بشكل يومي.

أضرار المانجو على الكبد

 يعتبر الفركتوز السكر الأساسي في المانجا، والذي لا يمكن هضمه إلا من خلال الكبد، لذلك من أضرار المانجا الناتجة عن تناوله بكميات كبيرة أنه يعرض الكبد للضغط، ويزيد من فرصة الإصابة بالسكري، أو السرطان، أو أمراض القلب المختلفة.

أنواع المانجو - موضوع
اضرار المانجة

أضرار المانجو على الكلى

تحتوي المانجو على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقد لا تتمكن الكلى التالفة من تنظيم مستويات البوتاسيوم بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم (فرط بوتاسيوم الدم). 

وبالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالكلى والسكري، فتناول المانجو يعرضهم للخطر، وذلك لأن المانجو تحتوي على سكر الفركتوز الذي لا يمكن استقلابه إلا عن طريق الكلى.

أضرار المانجو على المعدة

يسبب الإفراط في تناول المانجو مشكلات في الهضم، وتؤثر المانجو على عملية الهضم في الجهاز الهضمي، إذ يصعب على إنزيمات المعدة في بعض الأحيان إتمام عملية هضم المانجو، مما قد يؤدي إلى مشكلات عديدة في عملية الهضم.
 

وقد يُسبب تناول المانجو ظهور غازات في الأمعاء، وذلك بسبب احتواء المانجو على الألياف والسكريات الطبيعية، مثل: الفركتوز، والتي بدورها قد تُسبب تراكم الغازات في الأمعاء.
 

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اضرار المانجو

هل تسبب المانجة الحساسية؟

قد تُسبب أحيانًا المانجو الحساسية لبعض الأشخاص عند تناولها، فتظهر علامات وأعراض التحسس عليهم عند تناولها مباشرة ويظهر عليهم علامات طفح جلدي.



هل المانجو يزيد الوزن؟

المصابون بالسمنة أو من يرغبون في إنقاص وزنهم يجب عليهم الابتعاد عن تناول المانجو لاحتوائها على نسبة سكر عالية، حيث أن ثمرة المانجو التي تزن 100 غرام تحتوي على 15 غراما من السكر ما يوازي ثلاثة ملاعق، فضلا عن 60 سعر حراري لكل 100 غرام وبالتالي ترفع سكر الدم وتزيد الوزن.

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