الطريقة المثالية لتخزين المانجو والاستمتاع بالنكهة الطازجة

مع اقتراب نهاية موسم المانجو، كثير منا يرغب في الاحتفاظ بهذه الفاكهة الصيفية الشهية لأطول فترة ممكنة دون أن تفقد نكهتها أو قيمتها الغذائية.

فهل يمكن تخزين المانجو بطريقة تحافظ على طزاجتها؟

إليكِ خطوات بسيطة وفعالة لحفظ المانجو طوال العام

طرق تخزين المانجو حسب الاستخدام:

1. تخزين المانجو الطازجة في الثلاجة (قصيرة الأجل):

اتركي المانجو لتنضج في درجة حرارة الغرفة.

بعد النضج، اغسليها وجففيها جيدًا.

ضعيها في كيس ورقي أو حافظة بفتحات تهوية داخل الثلاجة (في الدرج السفلي).

مدة الحفظ: من 5 إلى 7 أيام.

طريقة تخزين المانجو في الفريزر لموسم كامل:

قشري المانجو وقطّعيها مكعبات.

رصي المكعبات على صينية مغطاة بورق زبدة، وادخليها الفريزر حتى تتجمد.

ثم ضعيها في أكياس تفريز محكمة الغلق أو علب بلاستيك.

مدة الحفظ: حتى 6-8 شهور.

الاستخدام: مثالية للعصائر، الآيس كريم، والكيكات.

طريقة تحضير بيوريه المانجو وتفريزه:

اخلطي قطع المانجو بالخلاط حتى تصبح ناعمة.

وزعي الخليط في أكياس أو علب صغيرة حسب كمية الاستخدام.

مدة الحفظ: حتى 9 شهور.

الاستخدام: لحشوات الحلويات والمشروبات.

نصائح للحفاظ على النكهة واللون:

يمكنكِ إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى مكعبات المانجو أو البيوريه قبل التجميد للحفاظ على اللون الزاهي.

لا تعيدي تجميد المانجو بعد إخراجها من الفريزر.