احذر.. الإكثار من تناول المانجو يصيبك بأمراض خطيرة

المانجو من أشهر الفواكه الشعبية التي تحظى بإقبال ضخم خلال فصل الصيف وهي الفاكهة المفضلة لدى الكثير سواء الكبار أو الأطفال ولكن ما لا نعرفه أن الإكثار أو الإسراف في تناول المانجو يسبب عدد من المشاكل الصحية كشف عنها موقع pharmeasy …

أضرار الإكثار من تناول المانجو

الإسهال :

تناول المانجو بكثرة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

سكري الحمل :

يحتوي المانجو على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يعرض الأمهات الحوامل لخطر الإصابة بمرض السكري.



زيادة الوزن :

المانجو مصدر غني للكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب زيادة كبيرة في الوزن .

اضطرابات هضمية :

فالإفراط في تناول المانجو قد يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ والاسهال وايضا الغازات .

مشاكل في الكلى أو الكبد :

في حالات نادرة يؤدي الإفراط الشديد في الفواكه عالية البوتاسيوم أو السكر مثل المانجو قد يجهد الكلى أو الكبد، خاصةً لدى من يعانون من أمراض مزمنة.

هناك بعض النصائح إذا تم تطبيقها تحميك من أضرار المانجو وهي :

اغسلها جيدًا قبل الأكل، خاصة القشرة.

تناولها باعتدال (حبة متوسطة في اليوم )

تجنبها تماما إذا لاحظت أي رد فعل تحسسي.

واخيرًا اختر المانجو الناضجة طبيعيًا وليست المعالجة كيميائيًا