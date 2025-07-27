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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انخفاض محصول المانجو الإسمعلاوي 40 % بعد تأثره بقلة الأمطار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

يواجه محصول المانجو الإسمعلاوي تحديات كبيرة علي مدار العام أهمها المناخ والصقيع، وهو ما أثر على معدل إنتاجية موسم 2025 والذي شهد انخفاض وصل إلي 40 %، مع توقعات بارتفاع أسعاره بنسبة 100%.


وبحسب المزارعين، أثر التغير المناخي بشكل مباشر على عملية التلقيح الطبيعي للأزهار هذا الموسم، وأن العواصف أسقطت نسبة كبيرة من الثمار.


يقول محمد محروس مزارع، ان عددا من المحاصيل تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية وموجة الحرارة التى شهدتها مصر خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مشيرا إلى أن فاكهة المانجو أبرز تلك المحاصيل التى تأثرت بارتفاع درجات الحرارة، حيث أدت درجة الحرارة إلى سقوط الأزهار وعدم عقد معظم الأزهار، وبالتالى انخفضت بنسبة تقترب من الـ 40%.

يقول دكتور استاذ علاء جمعة استاذ  الفاكهة المساعد بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، أن التغيرات المناخية تؤدى إلى انتشار أمراض النباتات والمحاصيل، والتى تساهم أيضا بشكل كبير فى انخفاض الإنتاجية.


يضيف غريب محمد، مزارع، ان المزارعين يفتقرون الي الجمعيات الزراعية الداعمة، والجهات التسويقية، والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى انعدام مصانع التبريد والعصائر، ما جعل كثيرًا من المزارعين يعزفون عن الاستمرار في هذا النشاط بسبب ارتفاع التكاليف.

كما نوه ياسر دهشان مزارع إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية المتكررة، التي ساهمت في إضعاف قدرة المزارعين على إدارة الري والتحكم في ظروف الإنتاج.


وأشار محمد صباح صاحب مزرعة ابو صباح، أن تغير المناخ و العوامل الجوية اثرت علي إنتاجية المانجو لموسم 2025، مشيرا الي أن من أبرز العوامل المؤثرة قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وتوقع صباح ارتفاع أسعار المانجو الاسمعلاوي ليصل الي 
100 جنيه  للأنواع الفاخرة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية المانجو الاسمعلاوي

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