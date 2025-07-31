صيفي ومفيد.. طريقة عمل ميلك شيك المانجو

إذا كنت تودين تقديم مشروبات مختلفة إليكِ طريقة عمل ميلك شيك المانجو المنعش واللذيذ بطريقة سهلة وسريعة:

المكونات:

1 ثمرة مانجو ناضجة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

1 كوب حليب بارد (كامل الدسم يُفضل)

2 ملعقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

3-4 مكعبات ثلج

آيس كريم فانيليا (اختياري – ملعقة أو اثنتين لمزيد من القوام والكريمية)

طريقة التحضير:

في الخلاط، ضعي مكعبات المانجو مع السكر وامزجيهم جيدًا حتى تصبح المانجو ناعمة.

أضيفي الحليب والثلج (والآيس كريم إن أردتِ) واخلطي حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

صبّي الميلك شيك في أكواب التقديم.

يمكنك تزيينه بقطع مانجو صغيرة أو كريمة مخفوقة أو رشة قرفة حسب الذوق.

نصيحة:

لأفضل طعم، استخدمي مانجو من النوع السكري أو الزبدية لأنها تعطي نكهة قوية وحلاوة طبيعية.