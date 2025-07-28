انخفاض ملحوظ فى أسعار المانجو اليوم بالأسواق.. اعرف سعر الكيلو بكام؟

تنتشر المانجو الآن بالأسواق بكميات كبيرة نسبيًا وبأسعار متفاوتة ، حيثُ يتراوح سعرها من 25 لـ 80 جنيها على حسب النوع ، حيث يعد شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الموسم، وقد تستمر بعض الأصناف حتى أكتوبر .

أنواع المانجو

ويوجد بمصر أكثر من 22 نوعا من المانجو ، وتعد أهم الأصناف المتواجدة فى مصر سواء محلية أو مستوردة كالاتى: “هندي سناره، قلب الثور، جولك، أورمانس لانجرا فجر كلام، عويس، بايري.

مبروك لونج، سيلان1 وسيلان48، وكاري. كوشمان، دوت، ادوارد. فلوريجون، جلين جولدن لانيز، كيت، ماليكا، بارفين، تومي كنت باكمير.

وأصناف محلية مثل: (زبده. مسك كوباني. دبشة، هندي)” ، ويقبل المواطنون عادة على شراء العويس والسكري.

وتأتي أسعار المانجو بسوق العبور كالتالي...



تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 37 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وتراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

أسعار المانجو بالأسواق

سعر مانجو السكرى من 25 لـ 30 جنيها

سعر مانجو بلدي من 30 إلى 35 جنيهًا.

سعر مانجو عويس من 40 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو هندي من 50 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تيمور من 45 إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو زبدية من 30 إلى 38 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فونس من 70 إلى 80 جنيهاً.

سعر كيلو مانجو فص من 70 إلى 100 جنيه.

نصائح عند شراء المانجو

لضمان الحصول على مانجو ناضجة وجيدة الطعم، يُنصح بما يلي:

-المانجو الجيدة تكون ممتلئة ومتماسكة وتشعر بثقلها مقارنة بحجمها.

ـ تجنب الثمار ذات اللون الباهت أو التي بها بقع سوداء غائرة.

ـ اختر الثمار ذات الرائحة العطرية القوية من ناحية العنق.

3ـ افحص قوام الثمرة: لا يجب أن تكون طرية جدًا أو شديدة القساوة.