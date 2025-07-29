كنز غذائى ..تعرف على فوائد المانجو

تحتوي المانجو على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة التي تُساهم في تعزيز الصحة العامة. فعلى سبيل المثال، يُساعد فيتامين k على تخثر الدم بشكل طبيعي ويُقلل من خطر الإصابة بالأنيميا، كما يلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام.

كما أن المانجو غنيفيتامين c ، الذي يُعد ضروريًا لتكوين الأوعية الدموية والكولاجين الصحي، بالإضافة إلى دوره في تسريع التئام الجروح.

بعض الفوائد الصحية الأخرى للمانجو:

1- خفض خطر الإصابة بالسرطان:

تحتوي المانجو على نسبة عالية من البيتا كاروتين ،وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة، إلى جانب مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو.

وقد أظهرت الدراسات أن هذه المركبات تُساهم في محاربة الجذور الحرة، التي قد تُلحق الضرر بالخلايا وتؤدي إلى تطور السرطان.

2- دعم صحة القلب:

المانجو مصدر غني بـ المغنسيوم والباتسيوم، وهما عنصران مرتبطان بخفض ضغط الدم وتنظيم نبضات القلب.

كما تحتوي المانجو على مركب يُعرف بـ (Mangiferin)، وهو مركب تُشير الدراسات الأولية إلى أنه قد يُساهم في تقليل التهابات القلب.

3- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تُساعد المانجو في دعم صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على مركبات الأميليز والألياف الغذائية.

مركبات الأميليز يساعد في تكسير النشويات المعقدة وتسهيل هضم الأطعمة في المعدة، بينما تُساهم الالياف في تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، وقد تكون الألياف الطبيعية في المانجو أكثر فاعلية من مكملات الألياف الصناعية.