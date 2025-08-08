حسام موافي للآباء: ما تديش ابنك فلوس بعد ما يتجوز

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن الرجل صفة، وأن الذكر عكس الأنثى، بالنص القرآني «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرجل صفة، مستعينا بقول الحق- تبارك وتعالى-: «مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ».

وأوضح أن الحق- تبارك وتعالى- قال رجال ولم يقل ذكور، مستشهدا بقوله: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ»، مؤكدا أن كل شيء جميل ترى فيه الرجل.



تعامل الأب مع الأبناء

وأشار إلى أن هناك أساسيات لا بد أن يتعامل بها الأب مع الأبناء، وأهمها “عدم إعطاء الابن أموالا في يده عقب الزواج”، بل يتركه يعتمد على نفسه، ويقضي أموره براتبه أيا كانت قيمته.