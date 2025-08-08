حسام موافي يكشف أسباب التهاب الأعصاب الطرفية

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني إن من أبرز نظريات أسباب التهاب الأعصاب الطرفية نقص بعض الفيتامينات مثل B1 وB6 وB12، إلا أن إعطاء المريض هذه الفيتامينات لا يؤدي إلى تحسن ملحوظ، مما يثير شكوكًا حول صحة هذه النظرية، كما لفت إلى أن هناك نظرية أخرى تربط الحالة بوجود مادة "السوربيتول"، وهي أحد أنواع السكريات، لكنها أيضًا لم تُثبت فعّاليتها كسبب واضح.

ونبّه "موافي" خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى خطورة تعامل مريض السكر مع أطرافه المصابة دون انتباه، قائلًا: "قد يُصاب بجروح دون أن يشعر، لذلك من الضروري أن يهتم مريض السكري بعدم قص أظافره بنفسه وأن يُراجع متخصصًا".

ضبط مستوى السكر

وأكد في ختام حديثه أن ضبط مستوى السكر في الدم لا يمنع الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، مضيفًا: "المرض قد يصيب أشخاصًا لديهم مستوى سكر منتظم بنسبة 100%"، مشيرًا إلى أن الوعي بهذا النوع من المضاعفات ضروري جدًا نظرًا لانتشار مرض السكري في مصر بشكل واسع.