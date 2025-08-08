مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن “التهاب أطراف الأعصاب” يُعد من المضاعفات المنتشرة والخطيرة لدى مرضى السكري، مشددًا على أنه "مرض مزعج لكنه غير مميت"، ولم يصل العلم حتى اليوم لعلاج حاسم له.

تنميل في القدمين

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج "رب زدني علماً" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أحد أكثر الأعراض شيوعًا لهذا المرض هو شعور المريض بـ"تنميل في القدمين" أو أن "الحذاء يخلع من قدميه دون أن يشعر"، مؤكدًا أن هذه الحالة ترتبط غالبًا بالنوع الثاني من مرض السكري، وتظهر في سن الأربعينات والخمسينات.