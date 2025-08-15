حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن بر الوالدين يمثل كنزًا عظيمًا لا يُفتح غالبًا إلا بعد وفاتهما، مشيرًا إلى أن مكانتهما عند الله استثنائية ولا تضاهيها أي علاقة أخرى في حياة الإنسان.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الله- سبحانه وتعالى- هو الكائن الوحيد الذي تنازل عن حقه لصالح الوالدين، متسائلًا: “تخيل لما الخالق يتنازل عن حقه لاثنين.. وإحنا نضايقهم أو نخاصمهم؟”.

وحذَّر من خطورة العقوق، حتى وإن كانت هناك خلافات زوجية أو أسرية.

ودعا الدكتور حسام موافي، الجميع إلى الحفاظ على صلة الرحم مع الوالدين، سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما، مشددًا على أن الانشغال بالحياة لا يبرر التقصير في حق من أوصى الله بهما.